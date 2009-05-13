Создание сайта для Адвокатского кабинета

Необходим сайт-визитка. Состоять должна из одной страницы. На странице должна находится некая картинка (концепцию придется придумать самому), на которой должны быть указаны название Кабинета, контактный телефон и электронная почта. Использование Фемид и прочей ереси не допускается. Можно сделать обычную визитку, но так, чтобы выглядела она круто.