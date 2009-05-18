Создание сайта "под ключ" (приватно для Doxload)

$500
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Завершен2 заявки176 просмотров

Требуется сделать кописю сайта на Битриксе

16 лет назад
JohnSM
Иван 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$500
7 дней
ОЧЕНЬ грамотный и ответственный исполнитель, сделал работу в срок, судя по вопросам настоящий профессионал, рекомендую работать с ним!!!
Очень рад работе с этим человеком. Всегда на связи, всё предоставляет в полном объёме и вовремя. Рекомендую!

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Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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