Добрый день! Требуется не сложный, но красивый сайт для рекламы и продажи автоаксессуара. Будет состоять из 5 разделов (главная, контакты, где купить ...). Нужна форма обратной связи. Жду Ваших предложения с ценой.
Создание сайта "под ключ" (приватно для Doxload)
Требуется сделать кописю сайта на Битриксе
Выбранный исполнитель
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