Разработка сайта

Требуется сайт..основные моменты:

на главной анонс игры

далее, личный кабинет в котором следующие функции..для пользователя есть возможность выбрать команду и присоединится к ней, для капитана команды есть момент когда он может принять или отклонить заявку пользователя который выбрал команду и нажал присоединиться..это основные моменты которые нужны.

Данный проект не коммерческий..поэтому денег не много..готов отдать за работу 1000-1500(возможно чуть больше)