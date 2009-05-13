Разработка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок218 просмотров

Требуется сайт..основные моменты:

на главной анонс игры

далее, личный кабинет в котором следующие функции..для пользователя есть возможность выбрать команду и присоединится к ней, для капитана команды есть момент когда он может принять или отклонить заявку пользователя который выбрал команду и нажал присоединиться..это основные моменты которые нужны.

Данный проект не коммерческий..поэтому денег не много..готов отдать за работу 1000-1500(возможно чуть больше)

16 лет назад
bond1211
Данил 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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