Создание сайта аренды

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Закрыт31 заявка356 просмотров

Объект (объектом может быть квартира, дом, вилла и тд)

Группа (объекты разгруппированы по группам (дома, квартиры, виллы))

Шаблон свойств (шаблоном определяются необходимые объекту свойства)

Свойства (необходимые свойства (фото, адрес, метраж, этаж, цена и тд))

Шаблонов может быть несклько, каждый шаблон задается в админке как конструктор свойств. Например:

шаблон свойств квартир может отличаться от шаблона свойств вилл.

Предполагается, что на сайте может быть выставлена в посуточную аренду яхта у которой одни свойства (длина, количество кают, скорость) и в понедельную аренду квартира у которой другие свойства (метраж, этаж и тд).

Для того, чтобы иметь возможность выставить новый объект, администратор сайта, без помощи программиста, добавляет новую группу ЯХТЫ, создает шаблон для этой группы ЯХТЫ МОТОРНЫЕ где уже указывает какие поля и формы должны быть у этого шаблона, какие из них числовые, какие буквенные, обязательные или нет и тд,. Пример:

Пользователь хочет сдать в посуточную аренду автомобиль который находится в Москве.

Сначала он идет в меню ГЕОГРАФИЯ и добавляет страну РОССИЯ, город МОСКВА. Если в настройках сайта указано 2 языка, то он указывает еще и что РОССИЯ = RUSSIA, МОСКВА = MOSCOW.

Далее, он идет в меню ГРУППЫ и добавляет группу АВТОМОБИЛИ, затем создает шаблон для этой группы добавлением полей, чекбоксов, форм и комбобоксов.

Выглядеть это будет так:

ДОБАВИТЬ -> выбирает что именно: форму, поле или чекбокс...

Дефолтные значения, возможные значения (цифры или буквы), обязательное поле или нет и тд. Такая возможность встречается часто в различных скриптах, например в phpclassifieds в разделе custom fields.

При создании шаблона, тоже должна учитываться многоязычность.

Создав шаблон, пользователь идет в меню МОИ ОБЪЯВЛЕНИЯ и заполняет форму подачи объявления на аренду автомобиля.

Пожелания:

учитывая опыт работы с wordpress всеми будущими пользователями сайта, очень хотелось бы максимально похоже реализовать админку сайта.

Приветствуются программисты проживающие как можно дальше от центра Москвы и МКАД. :-)

WordPress
16 лет назад
melekh
Dmitry 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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