Итак, нужно сделать или переделать что то готовое под систему где ползователи смогут сравнивать цены на продукцию разных онлайн магазинов. Очень важно иметь возможность парсинга ХМЛ файлов, ЦСВ файлов и возможность настройки прямого парсинга ...
Создание сайта аренды
Объект (объектом может быть квартира, дом, вилла и тд)
Группа (объекты разгруппированы по группам (дома, квартиры, виллы))
Шаблон свойств (шаблоном определяются необходимые объекту свойства)
Свойства (необходимые свойства (фото, адрес, метраж, этаж, цена и тд))
Шаблонов может быть несклько, каждый шаблон задается в админке как конструктор свойств. Например:
шаблон свойств квартир может отличаться от шаблона свойств вилл.
Предполагается, что на сайте может быть выставлена в посуточную аренду яхта у которой одни свойства (длина, количество кают, скорость) и в понедельную аренду квартира у которой другие свойства (метраж, этаж и тд).
Для того, чтобы иметь возможность выставить новый объект, администратор сайта, без помощи программиста, добавляет новую группу ЯХТЫ, создает шаблон для этой группы ЯХТЫ МОТОРНЫЕ где уже указывает какие поля и формы должны быть у этого шаблона, какие из них числовые, какие буквенные, обязательные или нет и тд,. Пример:
Пользователь хочет сдать в посуточную аренду автомобиль который находится в Москве.
Сначала он идет в меню ГЕОГРАФИЯ и добавляет страну РОССИЯ, город МОСКВА. Если в настройках сайта указано 2 языка, то он указывает еще и что РОССИЯ = RUSSIA, МОСКВА = MOSCOW.
Далее, он идет в меню ГРУППЫ и добавляет группу АВТОМОБИЛИ, затем создает шаблон для этой группы добавлением полей, чекбоксов, форм и комбобоксов.
Выглядеть это будет так:
ДОБАВИТЬ -> выбирает что именно: форму, поле или чекбокс...
Дефолтные значения, возможные значения (цифры или буквы), обязательное поле или нет и тд. Такая возможность встречается часто в различных скриптах, например в phpclassifieds в разделе custom fields.
При создании шаблона, тоже должна учитываться многоязычность.
Создав шаблон, пользователь идет в меню МОИ ОБЪЯВЛЕНИЯ и заполняет форму подачи объявления на аренду автомобиля.
Пожелания:
учитывая опыт работы с wordpress всеми будущими пользователями сайта, очень хотелось бы максимально похоже реализовать админку сайта.
Приветствуются программисты проживающие как можно дальше от центра Москвы и МКАД. :-)
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