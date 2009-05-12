Создать сайт

$500
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Закрыт24 заявки410 просмотров

Создать сайт "под ключ" соответственно предоставленному Техническом Заданию и макетам дизайна (включая верстку), а также перенести проект на наш сервер и настроить. Обеспечить исправление возникающих ошибок.

16 лет назад
trizit
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Hackboy
Вадим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов(-1)
16 лет назад
$500
4 дня

Заявки фрилансеров

Hackboy
Вадим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов(-1)
16 лет назад

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