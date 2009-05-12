Добрый день, интересует стоимость следующего задания. Создать на базе уже существующей CMS (Drupal) информационно-развлекательный портал. Будет несколько сущностей: зарегистрированный пользователь, зарегистрированный клиент (с одними правами), зарегистрированный клиент (с другими правами). Пользователи ...
Создание электронного дневника школьника
Здравствуйте !!
Нужен сервис, cms , электронного журнала школьников.
из функций , Просмотр оценок и замечаний. Просмотр домашних заданий. Просмотр посещений и прогулов. Просмотр общешкольных событий. Просмотр родительских собраний. SMS оповещения.Интерактивная форма общения учителей и родителей. Просмотр разного рода статистики и рейтингов учеников и предметов
в общем что-то вроде вконтакте.ru, только с меньшим кол-вом функций и полностью интерактивная !
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