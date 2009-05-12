Создание электронного дневника школьника

Здравствуйте !!

Нужен сервис, cms , электронного журнала школьников.

из функций , Просмотр оценок и замечаний. Просмотр домашних заданий. Просмотр посещений и прогулов. Просмотр общешкольных событий. Просмотр родительских собраний. SMS оповещения.Интерактивная форма общения учителей и родителей. Просмотр разного рода статистики и рейтингов учеников и предметов

в общем что-то вроде вконтакте.ru, только с меньшим кол-вом функций и полностью интерактивная !