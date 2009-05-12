Создание портала на базе CMS

Добрый день, интересует стоимость следующего задания.

Создать на базе уже существующей CMS (Drupal) информационно-развлекательный портал. Будет несколько сущностей: зарегистрированный пользователь, зарегистрированный клиент (с одними правами), зарегистрированный клиент (с другими правами).

Пользователи имеют собственную страницу (по типу Вконтакте, но значительно меньше по функционалу, смысл в редактировании информации). У пользователя есть возможность добавления определенной информации себе на страницу, где он потом может ею манипулировать (просмотр, удаление…).

Клиенты имеют собственную админ панель, с помощью которой они могут добавлять и удалять информацию.

Пользователь и Клиент связаны функционалом (обмен информацией). Подробнее после определения подрядчика.

Также будет информационный раздел с подразделами, где будут статьи, новости, обзоры, вопросы-ответы.

Нужно определится с CMS, сроками и ценой за дописание. Более детальная информация после знакомства с вами.

Дизайн являеться уже разработанным.

Интересуют компании и фрилансеры с Киева.