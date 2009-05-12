Интернет проект

Требуется создать сайт по прототипу как drive2.ru НО объектом моей соц.сети будет не машина а другой объект какой именно скажу тому кто возьмется за реализацию данного проекта,вопрос заключается в следующем можно ли сделать(переделать) такую социальную сеть из такого движка http://web2work.ru/rukse.html Демо версия http://eburgclub.ru если можно то указывайте срок за который сделаете(переделаете) проект,цену за которую выполните проект ОТ и ДО,ссылку на Ваше портфолио с тем кто нас больше всего заинтересует свяжемся сами.