Интернет проект

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Закрыт13 заявок337 просмотров

Требуется создать сайт по прототипу как drive2.ru НО объектом моей соц.сети будет не машина а другой объект какой именно скажу тому кто возьмется за реализацию данного проекта,вопрос заключается в следующем можно ли сделать(переделать) такую социальную сеть из такого движка http://web2work.ru/rukse.html Демо версия http://eburgclub.ru если можно то указывайте срок за который сделаете(переделаете) проект,цену за которую выполните проект ОТ и ДО,ссылку на Ваше портфолио с тем кто нас больше всего заинтересует свяжемся сами.

16 лет назад
Radist666
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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