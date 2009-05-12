Здравствуйте !! Нужен сервис, cms , электронного журнала школьников. из функций , Просмотр оценок и замечаний. Просмотр домашних заданий. Просмотр посещений и прогулов. Просмотр общешкольных событий. Просмотр родительских собраний. SMS ...
Нужно сделать интернет-магазин mp3 файлов
Нужно сделать интернет-магазин mp3 файлов
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