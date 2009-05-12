ASP.Net C# разработчик (доработка проекта)

Здравствуйте,

Нужен человек для доработки ASP.Net С# проекта ( СРОЧНО ). В перспективе долгосрочное сотрудничество. Технологии ASP.Net C#, MS SQL 2005 и иже с ними. Опыт разработки и проектирования Web приложений обязателен.

Оплата не более $10 / час

Если вам интересно это предложение, пришлите следующую информацию:

Ваш опыт и знания в интересующей меня области?

Примеры реализованных проектов?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)?

Skype, ICQ?

Сотовый обязательно?

Оценка размера оплаты в час и в месяц?

Кол-во свободного времени в неделю.

Все это присылайте на [email protected]

Успехов!

Олег