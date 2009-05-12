Сайт предприятия

Необходим сайт для представления своей продукции в виде каталога изделий. Тематика и структура аналогична такой: http://www.skameyka-spb.ru Дизайн хотел бы лучше. Сбрасывайте свои предложения по Бюджету на проект с указанием ссылки на портфолио (Интересуют действующие сайты!). Также основное требование: Легкость внесения информации в каталог, хороший текстовый редактор со шрифтами и возможностью добавлять шрифты.

Спасибо!