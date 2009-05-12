Сайт предприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт74 заявки646 просмотров

Необходим сайт для представления своей продукции в виде каталога изделий. Тематика и структура аналогична такой: http://www.skameyka-spb.ru Дизайн хотел бы лучше. Сбрасывайте свои предложения по Бюджету на проект с указанием ссылки на портфолио (Интересуют действующие сайты!). Также основное требование: Легкость внесения информации в каталог, хороший текстовый редактор со шрифтами и возможностью добавлять шрифты.

Спасибо!

16 лет назад
aventa
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Онлайн футбольный менеджер

    Создание онлайн футбольного менеджера под ключ. От нас вся необходимая по менеджеру информация ( структура, описание, технические расчеты) От вас перенос всего дела на код, дизайн, система управления сайтом, написание генератора расчета игр( ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим CAP по примеру сайта

    Необходим CAP по примеру сайта http://web-ip.ru/ с некоторыми дополнениями(о них раскажу после выбора исполнителя) +заливка на хостинг Предложения рассматриваются только в проэкте на мыло и асю не отвечаю

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта аренды

    Объект (объектом может быть квартира, дом, вилла и тд) Группа (объекты разгруппированы по группам (дома, квартиры, виллы)) Шаблон свойств (шаблоном определяются необходимые объекту свойства) Свойства (необходимые свойства (фото, адрес, метраж, этаж, цена ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Веб 2.0 Ценосравниватель

    Итак, нужно сделать или переделать что то готовое под систему где ползователи смогут сравнивать цены на продукцию разных онлайн магазинов. Очень важно иметь возможность парсинга ХМЛ файлов, ЦСВ файлов и возможность настройки прямого парсинга ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • ASP.Net C# разработчик (доработка проекта)

    Здравствуйте, Нужен человек для доработки ASP.Net С# проекта ( СРОЧНО ). В перспективе долгосрочное сотрудничество. Технологии ASP.Net C#, MS SQL 2005 и иже с ними. Опыт разработки и проектирования Web приложений обязателен. ...

    ASP.NETSQL
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад