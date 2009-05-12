Создание онлайн футбольного менеджера под ключ. От нас вся необходимая по менеджеру информация ( структура, описание, технические расчеты) От вас перенос всего дела на код, дизайн, система управления сайтом, написание генератора расчета игр( ...
Сайт предприятия
Необходим сайт для представления своей продукции в виде каталога изделий. Тематика и структура аналогична такой: http://www.skameyka-spb.ru Дизайн хотел бы лучше. Сбрасывайте свои предложения по Бюджету на проект с указанием ссылки на портфолио (Интересуют действующие сайты!). Также основное требование: Легкость внесения информации в каталог, хороший текстовый редактор со шрифтами и возможностью добавлять шрифты.
Спасибо!
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