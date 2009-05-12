Необходим CAP по примеру сайта

Итак, нужно сделать или переделать что то готовое под систему где ползователи смогут сравнивать цены на продукцию разных онлайн магазинов. Очень важно иметь возможность парсинга ХМЛ файлов, ЦСВ файлов и возможность настройки прямого парсинга ...