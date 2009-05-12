Необходим CAP по примеру сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки198 просмотров

Необходим CAP по примеру сайта http://web-ip.ru/

с некоторыми дополнениями(о них раскажу после выбора исполнителя)

+заливка на хостинг

Предложения рассматриваются только в проэкте

на мыло и асю не отвечаю

16 лет назад
voolf1984
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

annfloni4ka
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$300
5 дней
mms-c
55 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
16 лет назад
$250
14 дней

Заявки фрилансеров

annfloni4ka
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
mms-c
55 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
16 лет назад

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