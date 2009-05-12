Объект (объектом может быть квартира, дом, вилла и тд) Группа (объекты разгруппированы по группам (дома, квартиры, виллы)) Шаблон свойств (шаблоном определяются необходимые объекту свойства) Свойства (необходимые свойства (фото, адрес, метраж, этаж, цена ...
Необходим CAP по примеру сайта
Необходим CAP по примеру сайта http://web-ip.ru/
с некоторыми дополнениями(о них раскажу после выбора исполнителя)
+заливка на хостинг
Предложения рассматриваются только в проэкте
на мыло и асю не отвечаю
Выбранные исполнители
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