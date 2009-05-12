Онлайн футбольный менеджер

Создание онлайн футбольного менеджера под ключ.

От нас вся необходимая по менеджеру информация ( структура, описание, технические расчеты)

От вас перенос всего дела на код, дизайн, система управления сайтом, написание генератора расчета игр( информацию всю предоставим)

Работа удалённая

оплата по факту выполнения ( при хорошем подходе и графике исполнения работы, возможна частичная оплата)

scype: cement_by

e-mail : [email protected]

icq 299289454

Оплата и условия договорные ( после определения всех обьемов работ)

Личная встреча могла бы способствовать более продуктивному сотрудничеству , поэтому приветствуется Донецк ( Украина)