Онлайн футбольный менеджер

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Закрыт12 заявок286 просмотров

Создание онлайн футбольного менеджера под ключ.

От нас вся необходимая по менеджеру информация ( структура, описание, технические расчеты)

От вас перенос всего дела на код, дизайн, система управления сайтом, написание генератора расчета игр( информацию всю предоставим)

Работа удалённая

оплата по факту выполнения ( при хорошем подходе и графике исполнения работы, возможна частичная оплата)

scype: cement_by

e-mail : [email protected]

icq 299289454

Оплата и условия договорные ( после определения всех обьемов работ)

Личная встреча могла бы способствовать более продуктивному сотрудничеству , поэтому приветствуется Донецк ( Украина)

16 лет назад
cement
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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