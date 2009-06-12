Создание web-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок356 просмотров

Trebujetsa sozdatj web sait.

V saite budet:

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Novosti(s arhivom)

Turniri s vozmoznostju sortirovatj po mestu gde budet turnir, no cislu kogda budet, ...

Rezultati turnirof s topom lutsih igrakof, komand i klubof

Takze nuzno budet stobi v odnom iz razdelof vsjo bilo vidno vsem no cena na tovar/uslugu tolko registrirovanim polzovateljam!

opisanije i dizain v prilozenii

Jestj PSD fail s dizainom!

Saitu trebuletsa i CMS sistema

Vse razdeli i podrazdeli svabodno dolzni menjatsa

podrazdeli kak dropdown

16 лет назад
uzers
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$300
7 дней
Vsjo sdelal ocen horoso! Sovetuju!!!

Заявки фрилансеров

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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