Требуется сайт..основные моменты: на главной анонс игры далее, личный кабинет в котором следующие функции..для пользователя есть возможность выбрать команду и присоединится к ней, для капитана команды есть момент когда он может принять или ...
Cайт под ключ.
Необходимо создать сайт, предпочтительно на Host CMS, с выборочно меняющимися шаблонами (всего 3 уже готовых шаблона). Пример такого сайта: www.peli-can.ru. По сложности сайт такой же, плюс каталог продукции. В каталоге 7 разделов, продукция должна открываться в отдельном окне в увеличенном виде при клике на нее.
От вас: максимальная стоимость проекта, сроки, контакты, желательно номер телефона для связи.
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