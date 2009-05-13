Cайт под ключ.

Необходимо создать сайт, предпочтительно на Host CMS, с выборочно меняющимися шаблонами (всего 3 уже готовых шаблона). Пример такого сайта: www.peli-can.ru. По сложности сайт такой же, плюс каталог продукции. В каталоге 7 разделов, продукция должна открываться в отдельном окне в увеличенном виде при клике на нее.

От вас: максимальная стоимость проекта, сроки, контакты, желательно номер телефона для связи.