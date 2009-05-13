Сделать копию казино grand-casino.com

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок322 просмотра

Нужна копия казино grand-casino.com. Залить его на сервер и настроить всякие мелочи (платежи и т.д.), вообщем привести казино в рабочее состояние. Т.е. никаких работ с нуля, нужна именно копия grand-casino.com.

Просылайте и другие интересные предложения (главное чтоб игры на $, а не на руб).

Жду предложений

16 лет назад
olsavr
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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