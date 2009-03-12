Создание интернет-магазинов, Landing Page (одностраничный коммерческий сайт). Озвучка, аудио ролики, обработка звука.

Интернет магазин под ключ различной направленности и дизайна и под ЛЮБОЙ бюджет!

- Landing Page (популярнейшие одностраничные сайты продаж товара, услуги, обучающего пакета),

- полноценный интернет магазин с интуитивно понятной панелью администрирования и функциональностью удовлетворяющие ваши запросы

- Сайт визитка различной направленности и функционалом

- +Обучу, предоставлю материалы и консультацию по управлению вашей интернет-площадки. Мы вместе разработаем такую модель вашего сайта\магазина\блога\Landing Page в которой вы сможете ориентироватся как рыба в воде даже если абсолютно не имеете ни опыта, ни знаний в этой области.

- Озвучка любого (предоставленного, авторского) текста поставленным, художественным голосом.

- Запись вокала,

- Обработка аудио файлов,

- С радостью окажу помощь в выборе направления\проекта\сайта\интернет бизнеса\промо компании людям, которые не сильно (либо вовсе) не ориентирующих в областе интернет маркетинга\онлайн бизнеса, а имеющую идею или желаемый конечный результат, намерение улучшить\начать свой бизнес, привлечь больше клиентов открыв направление в интернет сфере.

- Предлагаю уникальный комплект для запуска СОБСТВЕННОГО онлайн бизнеса с НУЛЯ (с опцией для тех, кто вообще никогда не связывался с онлайн комерцией и не имел собственного бизнеса). C концептуально новой системой обучения и подбора направления бизнеса на основе психологических моделей вашей индивидуальности.