olsavr

Олег olsavr

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание интернет-магазинов, Landing Page (одностраничный коммерческий сайт). Озвучка, аудио ролики, обработка звука.

Интернет магазин под ключ различной направленности и дизайна и под ЛЮБОЙ бюджет! 

- Landing Page (популярнейшие одностраничные сайты продаж товара, услуги, обучающего пакета),

- полноценный интернет магазин с интуитивно понятной панелью администрирования и функциональностью удовлетворяющие ваши запросы 

- Сайт визитка различной направленности и функционалом

- +Обучу, предоставлю материалы и консультацию по управлению вашей интернет-площадки. Мы вместе разработаем такую модель вашего сайта\магазина\блога\Landing Page в которой вы сможете ориентироватся как рыба в воде даже если абсолютно не имеете ни опыта, ни знаний в этой области.

- Озвучка любого (предоставленного, авторского) текста поставленным, художественным голосом.

- Запись вокала,

- Обработка аудио файлов,

- С радостью окажу помощь в выборе направления\проекта\сайта\интернет бизнеса\промо компании людям, которые не сильно (либо вовсе) не ориентирующих в областе интернет маркетинга\онлайн бизнеса, а имеющую идею или желаемый конечный результат, намерение улучшить\начать свой бизнес, привлечь больше клиентов открыв направление в интернет сфере.

- Предлагаю уникальный комплект для запуска СОБСТВЕННОГО онлайн бизнеса с НУЛЯ (с опцией для тех, кто вообще никогда не связывался с онлайн комерцией и не имел собственного бизнеса). C концептуально новой системой обучения и подбора направления бизнеса на основе психологических моделей вашей индивидуальности.

  • Переделка шаблона под Wordpress

    Необходимо относительно быстро и не дорого (РЕАЛЬНО смотрите на объем работы при запросе оплаты) переделать внешне измененный шаблон под wordpress Fenster из статичного в "резиновый", полностью со всеми шабонными изображениями. Ваши предложения...

    WordPress
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание простого интернет-магазина женского белья

    Нужно создать простенький интернет магазин женского белья (например смысл заказа продукции должен быть примерно как тут - http://beauticom.in.ua/shop?page=shop.browse&amp;manufacturer_id=5 ). Т.е. повторяю нужен ПРОСТЕНЬКИЙ и НЕДОРОГОЙ интернет магазин. Очень прошу не писать предложения с заоблачными ценами)

    Интернет-магазины46 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать копию казино grand-casino.com

    $180

    Нужна копия казино grand-casino.com. Залить его на сервер и настроить всякие мелочи (платежи и т.д.), вообщем привести казино в рабочее состояние. Т.е. никаких работ с нуля, нужна именно копия grand-casino.com. Просылайте и другие ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно интернет казино без багов!

    $250

    Необходимо интернет казино и его полная настройка на сервере. Казино подобие http://www.grand-casino.com/, http://www.goldfishka.com или http://casinoeuro.com (или же рассмотрю другие, ваши варианты). Возможность ввода средств с помощью Webmoney, Credit cards, PayPal, Rupay, Roboxchange. ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dez1
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Настройка и доработка сложного PHP скрипта
PHP
Рекомендую
Работа выполнена быстро и очень качественно! Станислав действительно обладает хорошими знаниями и достаточным опытом для таких серьезных работ с php, MySQL и JavaScript. Работой очень доволен. Огромное спасибо! Рекомендую!
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