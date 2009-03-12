Необходимо относительно быстро и не дорого (РЕАЛЬНО смотрите на объем работы при запросе оплаты) переделать внешне измененный шаблон под wordpress Fenster из статичного в "резиновый", полностью со всеми шабонными изображениями. Ваши предложения...
Интернет магазин под ключ различной направленности и дизайна и под ЛЮБОЙ бюджет!
- Landing Page (популярнейшие одностраничные сайты продаж товара, услуги, обучающего пакета),
- полноценный интернет магазин с интуитивно понятной панелью администрирования и функциональностью удовлетворяющие ваши запросы
- Сайт визитка различной направленности и функционалом
- +Обучу, предоставлю материалы и консультацию по управлению вашей интернет-площадки. Мы вместе разработаем такую модель вашего сайта\магазина\блога\Landing Page в которой вы сможете ориентироватся как рыба в воде даже если абсолютно не имеете ни опыта, ни знаний в этой области.
- Озвучка любого (предоставленного, авторского) текста поставленным, художественным голосом.
- Запись вокала,
- Обработка аудио файлов,
- С радостью окажу помощь в выборе направления\проекта\сайта\интернет бизнеса\промо компании людям, которые не сильно (либо вовсе) не ориентирующих в областе интернет маркетинга\онлайн бизнеса, а имеющую идею или желаемый конечный результат, намерение улучшить\начать свой бизнес, привлечь больше клиентов открыв направление в интернет сфере.
- Предлагаю уникальный комплект для запуска СОБСТВЕННОГО онлайн бизнеса с НУЛЯ (с опцией для тех, кто вообще никогда не связывался с онлайн комерцией и не имел собственного бизнеса). C концептуально новой системой обучения и подбора направления бизнеса на основе психологических моделей вашей индивидуальности.
- Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать простенький интернет магазин женского белья (например смысл заказа продукции должен быть примерно как тут - http://beauticom.in.ua/shop?page=shop.browse&manufacturer_id=5 ). Т.е. повторяю нужен ПРОСТЕНЬКИЙ и НЕДОРОГОЙ интернет магазин. Очень прошу не писать предложения с заоблачными ценами)Интернет-магазины46 заявокЗакрыт16 лет назад
- $180
Нужна копия казино grand-casino.com. Залить его на сервер и настроить всякие мелочи (платежи и т.д.), вообщем привести казино в рабочее состояние. Т.е. никаких работ с нуля, нужна именно копия grand-casino.com. Просылайте и другие ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо интернет казино и его полная настройка на сервере. Казино подобие http://www.grand-casino.com/, http://www.goldfishka.com или http://casinoeuro.com (или же рассмотрю другие, ваши варианты). Возможность ввода средств с помощью Webmoney, Credit cards, PayPal, Rupay, Roboxchange. ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
Настройка и доработка сложного php скрипта. Очень много сложной работы!Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад