Дизайн придумывать не надо, надо просто взять и нарисовать почти также, как один из сайтов, которые мне нравятся. Список их ниже. Какой именно сайт использовать как исходник - еще думаю. Может, с исполнителем вместе обсудим, ...
"Продажный" вебсайт на тему ED под ключ.
Требуется разработка "продажного" вебсайта на тему ED (продажа средств для повышения либидо) под ключ.
Движок на Ваше усмотрение, желательно стабильный и который может легко использоваться сео-вебмастерами.
Возможно изготовление сайта из шаблона и клипарта (можем платные
шаблоны и нужные клипарты достать).
Подключение к процессингу кредитных карт (инструкции будут выданы).
Присутствие мультиязычности. Первичный язык английский, остальные будут добавлены уже после сдачи проекта.
Хотелось бы видеть нечто наподобие таких сайтов, например:
__https://www.instantwuyi.com/
__https://www.acaiultraburn.com/
Контент, наличие форм, кол-во страниц будут выданы в ТЗ - они примерно аналогичны приведённым выше сайтам.
ТЗ небольшое, фронт работ уже думаю понятен.
Стучимся кто желает взяться за выполнение и после предварительного
утверждения, вышлю ТЗ на просмотр. Вобщем-то наверное всё. Стучите в
асю 327-579-69-четыре.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Бюджет 100-200 долл.
Внимание!
Предложение актуально только до 15 мая включительно.
Убедительная просьба студиям не беспокоиться и тем, для кого бюджет не подходит.
Не тратьте время!
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