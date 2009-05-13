"Продажный" вебсайт на тему ED под ключ.

Требуется разработка "продажного" вебсайта на тему ED (продажа средств для повышения либидо) под ключ.

Движок на Ваше усмотрение, желательно стабильный и который может легко использоваться сео-вебмастерами.

Возможно изготовление сайта из шаблона и клипарта (можем платные

шаблоны и нужные клипарты достать).

Подключение к процессингу кредитных карт (инструкции будут выданы).

Присутствие мультиязычности. Первичный язык английский, остальные будут добавлены уже после сдачи проекта.

Хотелось бы видеть нечто наподобие таких сайтов, например:

__https://www.instantwuyi.com/

__https://www.acaiultraburn.com/

__https://freeacaiburn.com/

Контент, наличие форм, кол-во страниц будут выданы в ТЗ - они примерно аналогичны приведённым выше сайтам.

ТЗ небольшое, фронт работ уже думаю понятен.

Стучимся кто желает взяться за выполнение и после предварительного

утверждения, вышлю ТЗ на просмотр. Вобщем-то наверное всё. Стучите в

асю 327-579-69-четыре.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Бюджет 100-200 долл.

Внимание!

Предложение актуально только до 15 мая включительно.

Убедительная просьба студиям не беспокоиться и тем, для кого бюджет не подходит.

Не тратьте время!