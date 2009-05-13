12 сателлитов

Доброго времени суток, ищу производителей сателлитов.

Необходимо сделать 12 сайтов, по 10-20 страничек

Мне нужна следующая структура работы.

1. Даю Вам материал для сайта и фтп доступ к хостингу,

2. Вы делаете сателлит и устанавливаете на хостинг

3.я проверяю и оплачиваю, пока нужно 12 таких сайтов, возможно понадобится больше.

требования к сайту:

- на любом движке, лучше самописном хоть вручную

-с уникальной html структурой, и уникальным дизайном,

-к движку требование только что-бы для статей можно было делать уникальный title,h1 и ссылка выглядела nazvanie_staii.html

-Карта сайта (и sitemap.xml)

-Счетчики Liveinternet.ru и Top100.rambler.ru

Указывайте цену за один сайт или за все вместе

Желательно указывать ссылки на ваши работы и аську для связи, можно в ЛС.