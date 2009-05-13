Сайт флэш-студии, сделан на Joomla 1.5 Адрес сайта: bannerflash.ru Что нужно сделать: - Портфолио, чтобы могла добовлять работы и описание к ним Вот так, чтобы примерно портфолио выглядело: ...
Создание и раскрутка
Требуется сделать сайт типа PLANS.RU
Грубо говоря - сайт с каталогом проектов домов на продажу.
и требуется дальнейшее его продвижение.
Лицу, изготовившему сайт и занимающегося раскруткой оного - 40% с продажи каждого проекта.
Средняя стоимость проекта 12 000 рублей.
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