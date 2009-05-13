Создание и раскрутка

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок242 просмотра

Требуется сделать сайт типа PLANS.RU

Грубо говоря - сайт с каталогом проектов домов на продажу.

и требуется дальнейшее его продвижение.

Лицу, изготовившему сайт и занимающегося раскруткой оного - 40% с продажи каждого проекта.

Средняя стоимость проекта 12 000 рублей.

16 лет назад
marchello500
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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