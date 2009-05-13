Клон сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок287 просмотров

Здравствуйте!!!! нужно вот выполнить ниже следующее... бюджет маленький!!!!

- сделать такой же функционал как и на сайте test-studio.ru

дизайн скопировать оттуда же.

в админке должна быть возможность добавления тестов.

человек проходит тест,что бы получить его результат нужно отправить смску.

тесты должны быть разбиты на категории,на сайте это всё есть

функционал такой же как и на сайте test-studio.ru

- сделать партёнрскую программу.

за 1 смс партнёр получает 70% моего дохода от смс.

Прикрутить к биллингу - smsdostup.ru + скопировать все тесты!!!

Без предоплаты!!!!

Оплата по факту выполнения!!!!!!! Срок 3 дня!!!! пишите на почту! вечером свяжусь с тем кто будет выполнять!!!

16 лет назад
ilona13
Илона 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

unglued
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$90
2 дня

Заявки фрилансеров

unglued
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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