Клон сайта

Здравствуйте!!!! нужно вот выполнить ниже следующее... бюджет маленький!!!!

- сделать такой же функционал как и на сайте test-studio.ru

дизайн скопировать оттуда же.

в админке должна быть возможность добавления тестов.

человек проходит тест,что бы получить его результат нужно отправить смску.

тесты должны быть разбиты на категории,на сайте это всё есть

функционал такой же как и на сайте test-studio.ru

- сделать партёнрскую программу.

за 1 смс партнёр получает 70% моего дохода от смс.

Прикрутить к биллингу - smsdostup.ru + скопировать все тесты!!!

Без предоплаты!!!!

Оплата по факту выполнения!!!!!!! Срок 3 дня!!!! пишите на почту! вечером свяжусь с тем кто будет выполнять!!!