Здравствуйте, Хотим сделать аналог ресурса http://www.e-generator.ru/, то есть нам нужна точная копия данного ресурса. От вас цена и сроки. Если есть работа уже была ранее вами сделана напишите цену за которую вы ...
Нарисовать и отверстать под joker board
Нарисовать и отверстать под joker board
Нужен дизайн наподобие:
http://goodmade.ru/uploads/doplex.png
http://goodmade.ru/uploads/stroi.png
http://goodmade.ru/uploads/ebrd.png
Заявки фрилансеров
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