Нарисовать и отверстать под joker board Нужен дизайн наподобие: http://goodmade.ru/uploads/doplex.png http://goodmade.ru/uploads/stroi.png http://goodmade.ru/uploads/ebrd.png http://jokerboard.ru/board/ http://goodmade.ru/uploads/gidro.png
Требуется создать web-cайт компании
Требуется создать сайт для небольшой компании. Мы занимаемся изготовлением мебели на заказ, а также деревянными интерьерами. Сайт должен иметь простое управление, а также уже заполнен информацией. Заполнять сайт просто некогда. Разделов сайта до 8-ми. Дизайн светлый и интересный.
Оставляйте свои цены и сроки, а также ссылки на Ваше портфолио. Исполнитель будет выбран по портфолио. Оплата 100% по факту, без предоплаты.
Просьба, в личные сообщения не писать. Ответов не будет. Всё, что считаете нужным, пишите в своих предложениях.
Выбранный исполнитель
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