Требуется создать web-cайт компании

Требуется создать сайт для небольшой компании. Мы занимаемся изготовлением мебели на заказ, а также деревянными интерьерами. Сайт должен иметь простое управление, а также уже заполнен информацией. Заполнять сайт просто некогда. Разделов сайта до 8-ми. Дизайн светлый и интересный.

Оставляйте свои цены и сроки, а также ссылки на Ваше портфолио. Исполнитель будет выбран по портфолио. Оплата 100% по факту, без предоплаты.

Просьба, в личные сообщения не писать. Ответов не будет. Всё, что считаете нужным, пишите в своих предложениях.