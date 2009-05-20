Требуется создать web-cайт компании

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен65 заявок661 просмотр

Требуется создать сайт для небольшой компании. Мы занимаемся изготовлением мебели на заказ, а также деревянными интерьерами. Сайт должен иметь простое управление, а также уже заполнен информацией. Заполнять сайт просто некогда. Разделов сайта до 8-ми. Дизайн светлый и интересный.

Оставляйте свои цены и сроки, а также ссылки на Ваше портфолио. Исполнитель будет выбран по портфолио. Оплата 100% по факту, без предоплаты.

Просьба, в личные сообщения не писать. Ответов не будет. Всё, что считаете нужным, пишите в своих предложениях.

16 лет назад
verita
Грабин 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

mymind
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$500
7 дней
Отличный разработчик. Качество и скорость работ восхитили. Выполнил всё, что было обговорено, лишних вопросов не задавал, всё по деловому и отличного качества. Сотрудничество будем продолжать. Лучше разработчика, я пока еще не встречал.
Грамотная постановка задачи. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

mymind
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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