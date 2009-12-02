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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена, программисты довольны = заказчик удовлетворен. Будем работать еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Лёгок в общении, грамотная постановка задачи.
$500
10 баллов
14 лет назад
Непростая работа выполнена полностью. Для будущих работодателей могу отметить следующие важные положительные качества этого исполнителя: 1. Реально способен помочь структурировать информацию и определиться с тем, что вы хотите в итоге получить, если вы не можете это сделать самостоятельно. Результат этого - прозрачное и предельно понятное ТЗ для выполнения работы. 2. Невероятная терпеливость и лояльность к заказчику, которая выражается в исправлении (изменении) сделанной работы (а я оч. дотошный и непростой клиент) 3. Как заказчик, вы будете постоянно в курсе того, что происходит с вашим проектом не смотря на разницу во времени европейской частью России и региона, в котором работает исполнитель. 4. В критических ситуациях Николай способен работать оч. быстро и качественно. 5. Работу делает на высоком проф. уровне, хотя это не значит, что вам, как заказчику, можно будет не тратить время на тестирование и тщательную проверку того что сделано как на этапе выполнения так и по окончании всей работы.
Ответный отзыв
Для начала, Сергей,несмотря на все сложности было приятно работать. Теперь, от себя скажу, что Сергей, как заказчик - это можно сказать испытание для фрилансера. Испытание в хорошем смысле этого слова. Как заказчик, он достаточно дотошен и требователен, с другой стороны, терпелив и вежлив. Внимателен ко всем тонкостям и достаточно неплохо разбирается в предмете. Порой может показаться, что Сергей даже излишне "придирается" к мелочам, но это только с первого взгляда. Если же посмотреть повнимательней, то увидите не "придирки", а желание получить хороший продукт, а найденный неточности он постарается не только указать, но и сделает всё от себя зависящее, чтобы помочь исправить их. А это, скажу я, дорогого стоит. Работать с Сергеем можно и даже нужно. Еще раз, Сергей, удачной работы и успехов.
$300
0 баллов
14 лет назад
Проект "под ключ" не выполнен, второй пункт в проекте недоделан. Может быть, отзыв бы и не пришлось писать, но Вы же сами решили поиграть в "честного" и "бесчестного".
Ответный отзыв
Человек потерялся, находилась куча вариантов как он не может протестировать проект, в итоге куда-то потерялся. Несерьёзно и глупо.
$450
10 баллов
14 лет назад
Работа сделана на отлично! Реализовано больше функционала, чем предусматривалось проектом. Грамотно написанный код. Грамотная вёрстка. Я доволен, Спасибо!
Ответный отзыв
Было приятно работать.
$150
10 баллов
14 лет назад
Скрипт сделан качественно... Хорошая поддержка после заказа... Рекомендую...
Ответный отзыв
Олег замечательный заказчик. Мне было приятно работать. Главное - ставит чётко задачу, спорные моменты объясняет. Всегда на контакте да и, говоря по простому, чётко знает, что хочет. А это немаловажно. Проблем с оплатой вообще не было, и всегда идёт на встречу разработчику. Приятно было работать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сайты «под ключ»
6 отзывов(-1)
от $500
от 15 дней
нет рейтинга