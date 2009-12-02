mymind

Николай mymind

 
43 годаРоссия/Ангарск
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Опытный Web-разработчик

Временно не осуществляется деятельность по разработке/поддержке web-проектов.

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Отзывы заказчиков
wingman2006
Юрий 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов
$500
10 баллов
13 лет назад
Необходимо ТЗ по разработке партнерской программы
Работа выполнена, программисты довольны = заказчик удовлетворен. Будем работать еще.
Отличный заказчик. Лёгок в общении, грамотная постановка задачи.
Ответный отзыв
son_wind
56 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для mymind
Непростая работа выполнена полностью. Для будущих работодателей могу отметить следующие важные положительные качества этого исполнителя: 1. Реально способен помочь структурировать информацию и определиться с тем, что вы хотите в итоге получить, если вы не можете это сделать самостоятельно. Результат этого - прозрачное и предельно понятное ТЗ для выполнения работы. 2. Невероятная терпеливость и лояльность к заказчику, которая выражается в исправлении (изменении) сделанной работы (а я оч. дотошный и непростой клиент) 3. Как заказчик, вы будете постоянно в курсе того, что происходит с вашим проектом не смотря на разницу во времени европейской частью России и региона, в котором работает исполнитель. 4. В критических ситуациях Николай способен работать оч. быстро и качественно. 5. Работу делает на высоком проф. уровне, хотя это не значит, что вам, как заказчику, можно будет не тратить время на тестирование и тщательную проверку того что сделано как на этапе выполнения так и по окончании всей работы.
Для начала, Сергей,несмотря на все сложности было приятно работать. Теперь, от себя скажу, что Сергей, как заказчик - это можно сказать испытание для фрилансера. Испытание в хорошем смысле этого слова. Как заказчик, он достаточно дотошен и требователен, с другой стороны, терпелив и вежлив. Внимателен ко всем тонкостям и достаточно неплохо разбирается в предмете. Порой может показаться, что Сергей даже излишне "придирается" к мелочам, но это только с первого взгляда. Если же посмотреть повнимательней, то увидите не "придирки", а желание получить хороший продукт, а найденный неточности он постарается не только указать, но и сделает всё от себя зависящее, чтобы помочь исправить их. А это, скажу я, дорогого стоит. Работать с Сергеем можно и даже нужно. Еще раз, Сергей, удачной работы и успехов.
Ответный отзыв
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
124 отзыва(-3)
$300
0 баллов
14 лет назад
Простенький сайтик + биллинг
Проект "под ключ" не выполнен, второй пункт в проекте недоделан. Может быть, отзыв бы и не пришлось писать, но Вы же сами решили поиграть в "честного" и "бесчестного".
Человек потерялся, находилась куча вариантов как он не может протестировать проект, в итоге куда-то потерялся. Несерьёзно и глупо.
Ответный отзыв
sergey86
Сергей 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
$450
10 баллов
14 лет назад
Разработка тикет системы
Работа сделана на отлично! Реализовано больше функционала, чем предусматривалось проектом. Грамотно написанный код. Грамотная вёрстка. Я доволен, Спасибо!
Было приятно работать.
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Oleg_Vic
Олег 
43 годаЭстония
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
$150
10 баллов
14 лет назад
Сделать сайт
Скрипт сделан качественно... Хорошая поддержка после заказа... Рекомендую...
Олег замечательный заказчик. Мне было приятно работать. Главное - ставит чётко задачу, спорные моменты объясняет. Всегда на контакте да и, говоря по простому, чётко знает, что хочет. А это немаловажно. Проблем с оплатой вообще не было, и всегда идёт на встречу разработчику. Приятно было работать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Сайты «под ключ»
6 отзывов(-1)
от $500
от 15 дней
нет рейтинга