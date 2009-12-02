Для начала, Сергей,несмотря на все сложности было приятно работать. Теперь, от себя скажу, что Сергей, как заказчик - это можно сказать испытание для фрилансера. Испытание в хорошем смысле этого слова. Как заказчик, он достаточно дотошен и требователен, с другой стороны, терпелив и вежлив. Внимателен ко всем тонкостям и достаточно неплохо разбирается в предмете. Порой может показаться, что Сергей даже излишне "придирается" к мелочам, но это только с первого взгляда. Если же посмотреть повнимательней, то увидите не "придирки", а желание получить хороший продукт, а найденный неточности он постарается не только указать, но и сделает всё от себя зависящее, чтобы помочь исправить их. А это, скажу я, дорогого стоит. Работать с Сергеем можно и даже нужно. Еще раз, Сергей, удачной работы и успехов.