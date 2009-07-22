Flash сайт

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Завершен20 заявок312 просмотров

Добрый вечер.

Необходимо создание флеш-сайта с системой управления.

Сайт молодого дизайнера, эскизы страниц предоставлю.

Сайт из стартовой "прелоуд" страницы с одной надписью, дальше главная страница со слайд-шоу и меню, три раздела портфолио и страница контактов.

Интересуют ориентировочные сроки, ориентировочная стоимость.

Жду предложений ВНЯТНЫХ здесь.

Спасибо

16 лет назад
ivan_boika
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$365
7 дней
Сергей блестяще справился с заданием, очень порадовало ответственное отношение к делу, пунктуальность и спокойное отношение к нестандартным просьбам клиента. Рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством с Иваном. Это не наш первый совместный проект. Надеюсь и не последний. :) С оплатой проблем никаких. Задачи четко сформулированы. Рекомендую (себе).

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад

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