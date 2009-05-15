Нужен под заказ сайт прайс-агрегатор, с такими же тех характеристиками как price.ua , hotline.ua (быстрые, flash, навигация и тд). Бюджет движка сайта 1000 уе, остальное (дизайн, верстка, отладка, раскрутка ....) по договорённости. Сайт будет делаться ...
Сайт для завода по производству труб
Требуется разработка программной части (включая верстку) по готовому дизайну.
Дизайн предоставим.
Закинуть все на хостинг (предоставиться) и сдать все "под ключ"
Детали в ТЗ.
Заявки фрилансеров
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