Сайт прайс-агрегатор (типа price.ua , hotline.ua)

Нужен под заказ сайт прайс-агрегатор, с такими же тех характеристиками как price.ua , hotline.ua (быстрые, flash, навигация и тд). Бюджет движка сайта 1000 уе, остальное (дизайн, верстка, отладка, раскрутка ....) по договорённости. Сайт будет делаться под ключ.

Прошу сразу учесть что проект довольно мощный, без опыта работы и без достойных портфолио кандидаты рассматриваться не будут. Желательно специалист с Украины.