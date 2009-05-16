Создание второго сайта под ключ, продвижение.

Где-то через2-4 недели нужен будет человек, или человеки,которые построят, раскрутят, и будут вести сайт, с зарплатой евриманс(ежемесячно),тематика " аренда и прокат лимузинов авто и т.д.".

Наш основной Сайт ( www.limotrans.com.ua ) Нужен хороший аналог первого сайта.

В данный момент первый сайт ведут харьковчане,ведут хорошо.

Итак:СТОИМОСТЬ, явки ставки,ориентировочные сроки вывода на уровень лимотранса,пишите сюда, или звоните мне с 21 до 22 ноль ноль!!!!!! ДНЕМ НЕ ЗВОНИТЬ.Контакты на сайте.