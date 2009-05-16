Такая не стандартная работа: мы даем вам описание компании, от вас - идеи по разработке/переделке сайта/презентации/вирусного маркетинга. Идея должна быть конкретная и проработанная (чтобы могли оценить исполнители). Оформлять можно в виде обычного текста, или готового ...
Инвестиционный проект
Добрый день
Нужно создать скрипт, дизайн, - все под ключ.
Наподобие:
https://www.intradayinvestmentgroup.com/index_ru.php
Но инвестирование будет другое (не форекс, как на этих сайтов)
Об этом позже, темактику дам, чтоб оформить сайт.
1) Чтоб была безопасность, от дос атак.
2) Смысл примерно такой же как на сайтах.
Много линков не будет. Все кратко будет!
3) Партнерка чтоб была, об этом позже
4) Дизайн чтоб был привлекательный
Сроки не очень интересуют, главное ваша цена.
(Пожалуйста ПИШИТЕ ВСЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ, - ***** ЦЕНУ и все такое)
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