Инвестиционный проект

Добрый день

Нужно создать скрипт, дизайн, - все под ключ.

Наподобие:

https://www.intradayinvestmentgroup.com/index_ru.php

http://dividend-center.com

Но инвестирование будет другое (не форекс, как на этих сайтов)

Об этом позже, темактику дам, чтоб оформить сайт.

1) Чтоб была безопасность, от дос атак.

2) Смысл примерно такой же как на сайтах.

Много линков не будет. Все кратко будет!

3) Партнерка чтоб была, об этом позже

4) Дизайн чтоб был привлекательный

Сроки не очень интересуют, главное ваша цена.

(Пожалуйста ПИШИТЕ ВСЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ, - ***** ЦЕНУ и все такое)