Создание сайта

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Завершен41 заявка485 просмотров

Описание игры , форум ,ну не знаю что писать могу дать ссылки на на сайты похожие что мне надо

16 лет назад
MDW_Diger
Дмитрий 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

art-lancer
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
7 дней
Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$75
7 дней
Нужен был сайт.Сделал все хорошо. Мне как не грамотному все объяснил подробно ,а самое главное спустя время еще давал подсказки советы как все делается...... Спасибо.
Давно это было, все прошло норм

Заявки фрилансеров

art-lancer
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад