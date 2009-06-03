Добрый день Нужно создать скрипт, дизайн, - все под ключ. Наподобие: https://www.intradayinvestmentgroup.com/index_ru.php http://dividend-center.com Но инвестирование будет другое (не форекс, как на этих сайтов) ...
Создание сайта
Описание игры , форум ,ну не знаю что писать могу дать ссылки на на сайты похожие что мне надо
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