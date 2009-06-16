Создать аналог сайта wmstream.ru

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок559 просмотров

Нужен обменник валют,по функциональности и возможностям аналогичен с wmstream.ru,расположение элементов,кнопок,формы оплаты, все точно так-же как на wmstream.ru

Должны присутствовать возможности.

1.Оплата автоматически.(Клиент заполняет форму и оплачивает через мерчант,оператор получив на почту уведомление о платеже,выплачивает его в ручную клиенту.)

2.Возможность добавления новых платежных систем для обмена валют.(банки и тд.)

3.Панель статистики,история выплат.(Где оператор видел все заявки клиентов,направления перевода,сумму,данные клиента.Все то что клиент указывал в форме оплаты.)

4.Установка комиссии в ручную через панель адменестратирования.

5.Клиент после оплаты,получает письмо на почту с данными о платеже.

Остальное все так же как на wmstream.ru

Оформление страниц должно отличаться но быть не менее красивым.

16 лет назад
rechagent
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 часа назад
16 лет назад
$400
14 дней
Задание сделал в срок,выполнил все мои капризы,сразу понимал что я хочу,за проэкт Андрею заплатил сразу судя по колличеству отзывов и бл,полностью доверился и не ошибся в человеке.Всем советую работать с Андреем,большое спасибо вам Андрей.
Хороший заказчик. Понравилось работать с ним, надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую остальным!

Заявки фрилансеров

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 часа назад
16 лет назад

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