Создать аналог сайта wmstream.ru

Нужен обменник валют,по функциональности и возможностям аналогичен с wmstream.ru,расположение элементов,кнопок,формы оплаты, все точно так-же как на wmstream.ru

Должны присутствовать возможности.

1.Оплата автоматически.(Клиент заполняет форму и оплачивает через мерчант,оператор получив на почту уведомление о платеже,выплачивает его в ручную клиенту.)

2.Возможность добавления новых платежных систем для обмена валют.(банки и тд.)

3.Панель статистики,история выплат.(Где оператор видел все заявки клиентов,направления перевода,сумму,данные клиента.Все то что клиент указывал в форме оплаты.)

4.Установка комиссии в ручную через панель адменестратирования.

5.Клиент после оплаты,получает письмо на почту с данными о платеже.

Остальное все так же как на wmstream.ru

Оформление страниц должно отличаться но быть не менее красивым.