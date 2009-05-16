Добрый день Нужно создать скрипт, дизайн, - все под ключ. Наподобие: https://www.intradayinvestmentgroup.com/index_ru.php http://dividend-center.com Но инвестирование будет другое (не форекс, как на этих сайтов) ...
Нужен персональный сайт!
Здравствуйте!
Нужен сайт под ключ!
Я шоу мен, актёр, ведущий!
Сейчас на домен damaks.tv мне нужен свой персональный сайт, подчёркивающий меня как ведущего, актёра и творческую, харизматичную, яркую личность.
C маленькими элементами флеш, но можно и без него.
Чтоб был красивый, интересный, невычурный, стильный, приятный,
Цвета или яркие или наоборот однотонные светлые.
Нужно чтоб при посещении сайта оставались положительные, приятные эмоции и конечно же подчёркивался профессионализм хозяина сайта!
Много вливать в сайт не хочу, но знаю что хороший сайт стоит денег так что расссмотрю любые предложения.
Короче особых рамок нет всё на вкус дизайнера.
Примерные, желаемые шаблоны сайта в приложеных файлах!
ТЗ можно скачать по ссылке http://ifolder.ru/12136008
Фотки для сайта отдельно zip-ом тоже по ссылке http://ifolder.ru/12136075
Готов встречатся, рассматривать различные варианты, договариваться и делать предоплату!
Повторюсь нужны примерные сроки и цены!!!
Выбранный исполнитель
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