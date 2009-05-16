Нужен персональный сайт!

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Закрыт63 заявки712 просмотров

Здравствуйте!

Нужен сайт под ключ!

Я шоу мен, актёр, ведущий!

Сейчас на домен damaks.tv мне нужен свой персональный сайт, подчёркивающий меня как ведущего, актёра и творческую, харизматичную, яркую личность.

C маленькими элементами флеш, но можно и без него.

Чтоб был красивый, интересный, невычурный, стильный, приятный,

Цвета или яркие или наоборот однотонные светлые.

Нужно чтоб при посещении сайта оставались положительные, приятные эмоции и конечно же подчёркивался профессионализм хозяина сайта!

Много вливать в сайт не хочу, но знаю что хороший сайт стоит денег так что расссмотрю любые предложения.

Короче особых рамок нет всё на вкус дизайнера.

Примерные, желаемые шаблоны сайта в приложеных файлах!

ТЗ можно скачать по ссылке http://ifolder.ru/12136008

Фотки для сайта отдельно zip-ом тоже по ссылке http://ifolder.ru/12136075

Готов встречатся, рассматривать различные варианты, договариваться и делать предоплату!

Повторюсь нужны примерные сроки и цены!!!

16 лет назад
damaks
Максим 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$500
21 день

Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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