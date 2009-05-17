Сайт знакомств

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Закрыт16 заявок450 просмотров

Хочу заказать WEB-сайт знакомств с частичной flash-анимацией и оригинальным дизайном. Примерное ТЗ - Анкеты, фото, почта, подписка, рассылка новых пользователей, аська и пересылка сообщений между пользователями, чат, оценка и комментарии фотографий, "подмигивание",отослать открытку,сделать подарок,возможность показа именин и дней рождений, показ анкет, кто просматривал профиль(гости),возможность поднять анкету,возможность без труда вставить платные смс сервисы, предупреждения о пополнении кредита, сроки платных сервисов(! неделя,1 месяц, 45 дней, 60 дней, 1 год). Рассмотрю все предложения

Сергей

16 лет назад
Aztek999
58 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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