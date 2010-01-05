Нужно сделать дизайн сайта и натянуть его на любой движок, на котором есть лента новостей и свободное и простое добавление материалов заказчиком. Функциональность нужна минимальная, на сайте будет размещаться только информация на нескольких страницах. ...
Flash Промо-продукт
Доброго времени суток, комрады!
Гостиница не лучшего вида требует сайт, на который вы посмотрите и скажете "вау"
Флеш, динамика, прибамбасы. Вы все понимаете сами.
Работа исключительно для проффи. Подписываю договор.
Форма оплаты любая.
Портфель + цена + сроки.
уровень того, что я хочу: evo.niko.ua
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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