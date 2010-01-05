Flash Промо-продукт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен33 заявки501 просмотр

Доброго времени суток, комрады!

Гостиница не лучшего вида требует сайт, на который вы посмотрите и скажете "вау"

Флеш, динамика, прибамбасы. Вы все понимаете сами.

Работа исключительно для проффи. Подписываю договор.

Форма оплаты любая.

Портфель + цена + сроки.

уровень того, что я хочу: evo.niko.ua

16 лет назад
28
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Ju
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$1000
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Коммуникабельный и ответственный человек, с которым очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

Ju
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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