Создание сайта визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок213 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта и натянуть его на любой движок, на котором есть лента новостей и свободное и простое добавление материалов заказчиком.

Функциональность нужна минимальная, на сайте будет размещаться только информация на нескольких страницах.

Дизайн сайта: должен быть простым и свою очередь строгим, т.к сайт создается для общественной организации.

Основной сайт организации: http://chelovekzakon.ru/, нам нужно сделать региональный.

Пишите в ICQ 5705629. Предлагайте минимальные цены за сколько вы это сделаете. Без наполнения сайта, контент предоставим сами. Срок создания до 7 дней.

Максимальная стоимость сайта, которое будет рассматриваться - 70 WMZ

Жду предложений, с уважением Алексей.

16 лет назад
korteks
34 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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