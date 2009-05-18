Создание сайта визитки

Нужно сделать дизайн сайта и натянуть его на любой движок, на котором есть лента новостей и свободное и простое добавление материалов заказчиком.

Функциональность нужна минимальная, на сайте будет размещаться только информация на нескольких страницах.

Дизайн сайта: должен быть простым и свою очередь строгим, т.к сайт создается для общественной организации.

Основной сайт организации: http://chelovekzakon.ru/, нам нужно сделать региональный.

Пишите в ICQ 5705629. Предлагайте минимальные цены за сколько вы это сделаете. Без наполнения сайта, контент предоставим сами. Срок создания до 7 дней.

Максимальная стоимость сайта, которое будет рассматриваться - 70 WMZ

Жду предложений, с уважением Алексей.