Веб трансляция

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Закрыт5 заявок227 просмотров

Доброе время суток. нам нужен сайт, Я(Прошу Указывать в предложении Сроки и сумму)

на котором будет:

1-видео транслироваться он лайн..с 4ёх веб камер.(ДОПУСТИМ КОМНАТА НАШ

..ОФИС

2-для просмотра люди должны будут оплатить. энную СУММУ ЗА ЭННОЕ ВРЕМЯ

ВЫХОДИТ ТАМ ДОЛЖЕН БУДЕТ СЕРВИС ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЁТА.

3.сайт не будет иметь ни каких страничек лишних и там всяких статей и т.д.

надеюсь я изложил всё нормально, благодарю за внимание. надеюсь на долгое

сотрудничество.. и жду Ваших предложений.и т.д.

Приоритет наименьшей цене и опыту в реализации подобного

16 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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