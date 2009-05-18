Веб трансляция

Доброе время суток. нам нужен сайт, Я(Прошу Указывать в предложении Сроки и сумму)

на котором будет:

1-видео транслироваться он лайн..с 4ёх веб камер.(ДОПУСТИМ КОМНАТА НАШ

..ОФИС

2-для просмотра люди должны будут оплатить. энную СУММУ ЗА ЭННОЕ ВРЕМЯ

ВЫХОДИТ ТАМ ДОЛЖЕН БУДЕТ СЕРВИС ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЁТА.

3.сайт не будет иметь ни каких страничек лишних и там всяких статей и т.д.

надеюсь я изложил всё нормально, благодарю за внимание. надеюсь на долгое

сотрудничество.. и жду Ваших предложений.и т.д.

Приоритет наименьшей цене и опыту в реализации подобного