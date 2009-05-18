3-и сайта: знакомства, здоровье, недвижимость

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Закрыт40 заявок414 просмотров

Требуется создание сайта знакомств для города с населением 450 000 человек. Размещение анкеты, поиск анкет, подмигивание, розыгрыш призов для посетителей в размере отсылки одного сюрприза, свободный доступ для пользователей.

Сайт про здоровье с уклоном на протезирование и лечение зубов.

Сайт по тогрговле недвижимостью за рубежом Возможность добавления объявлений пользователями. удобная ссылка на предложения по странам описанием страны. Приятный дизайн, морская теметика предпочтителней!

16 лет назад
ljvevjhz
Vladlen 
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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