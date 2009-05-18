Создать сайт семейного древа, наподобии http://www.moirodnye.ru/ или куплю готовое решение. Ваши цены и сроки?
Интересует создание сетки из 50 сателлитов
Требования:
- сателлит должен из себя представлять логически завершенный информационный сайт, а не просто сборник отрерайченых статей по теме.
-Шаблоны должны быть уникальными и тематическими. Шаблоны нужно подбирать самому, можно брать на буржуйских сайтах, сохранил диз, немного доработал под нужную тематику, поменял цвета, нарисовал лого, подобрал нужную картинку), дизы нужно делать более менее качественными)
- уникальный дизайн с предусмотренным блоком под бегун и 2-3 по блока со ссылками сапы. Возможность забить код бегуна и сапы из админки.
- не сложный в управлении движок (не фришная cms, желательно самописный). Из функционала лента новостей как минимум. Предпочтительно с доской объявлений, формой обратной связи.
- Предпочтительно что бы урлы генерировались из названия раздела в транслит. (site.ru/nazvanie-razdela ) Обязательно ручная прописка тайтлов.
Сателлиты должны выглядеть в старом добром понятии этого слова, а не те говносайты, что сейчас принято так называть. Поэтому работать нужно КАЧЕСТВЕННО!
Контентом будем наполнять сами, или вы если предоставите хорошую скидку.
Сразу же публикуйте тут примеры работ, и примерную полную стоимость с контентом, и без контента за 1 сателлит.
Посредников просьба не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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