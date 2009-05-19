Сайт под ключ

Простой сайт - страницы на 3-4 с формой обратной связи но с оригинальным приятным немного смешным ( это важно) дизайном. Админка не нужна. Главное дизайн! Предложение рассматривается по цене и по срокам - то что мне нужно я быстро смогу обьяснить.