Сайт хостинг-компании под ключ

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Требется создание сайта по регистрации доменных имен, доменов собственных зон, почтовых доменов, електронная почта, услуги хостинга, со всеми подключениями с личным кабинетом чтобы могли управлять своим хостингом и доменами итд

Только людям, команде, компаниям, которые представляют о чем идет речь и работали над созданием хостинг-проектов. Только грамотный подход с нуля и под ключ.

16 лет назад
skuratov
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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