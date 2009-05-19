Сайт хостинг-компании под ключ

Требется создание сайта по регистрации доменных имен, доменов собственных зон, почтовых доменов, електронная почта, услуги хостинга, со всеми подключениями с личным кабинетом чтобы могли управлять своим хостингом и доменами итд

Только людям, команде, компаниям, которые представляют о чем идет речь и работали над созданием хостинг-проектов. Только грамотный подход с нуля и под ключ.