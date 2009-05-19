Создание интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт30 заявок508 просмотров

Добрый день, Уважаемые Фрилансеры!

Что собственно нужно:

Создание интернет магазина от дизайна и до выгрузки в инет с настройкой. Есть сайт-аналогия, который я укажу в личной переписке. Нужно будет сделать лучше. На данном этапе, условно скажем, что будут продаваться «микрочипы» 5-7 разновидностей.

1. Особенности сайта:

- на языках английский, испанский, русский ( с последующей возможностью легкого добавления др. языков)

-возможность экспорта данных (информацию о зарегистрированных пользователях, информацию, которая вносится в базу сайта)

-возможность обновления контента своими силами

-разграничение прав доступа на редактирование информации или изменения настроек системы

-возможность добавлять новые модули

-контроль за работой системы и быстрое реагирование на ошибки, попытки взлома на email/sms

-функциональный и интуитивно понятный интерфейс администратора

- статистика посещений по странам

- подключение к системам оплаты яндекс, вебмани, 2checkout.com

- понятная база заказов, где администратор/менеджер может посмотреть все заказы и их статус

- служба поддержки icq/skype на сайте

2.Требования к результату:

- совместимый с древними браузерами и разными ОС

- масштабирование страниц под стандартное разрешение монитора

-минимум запросов к БД, чистый код

-стабильная работа при резком увеличении количества пользователей

-отсутствие копирайта разработчика

-безопасность сервера

-скорость на сервер и оптимальная нагрузка на сервер

-исключение багов, благонамеренно незамеченных при тестировании, т.е. крайних ситуаций вроде закачан длинный текст, слишком большая картинка

3.От Вас:

- предложение движка и краткое объяснение этого выбора

-сроки выполнения

-предлагаемая стоимость

-предлагаемый план оплаты

-пример работ с похожим функционалом и ссылки на них

4. В процессе работы от Вас:

- предложение более удачных решений

-указание на технические требования к хостингу, рекомендации по хостингу

5.После сдачи работы:

-решение вопросов (консультации) по установке сайта на сервер, помощь в работе с системой административной панели

-внесение мелких изменений во внешний вид или функциональность, если необходимо

- тех.поддержка и правка багов после сдачи проекта

-обновление ПО сайта

-тест всех функций системы

Связь:

[email protected]

16 лет назад
Wolodya
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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