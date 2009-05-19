Создать сайт семейного древа, наподобии http://www.moirodnye.ru/ или куплю готовое решение. Ваши цены и сроки?
Создание интернет-магазина
Добрый день, Уважаемые Фрилансеры!
Что собственно нужно:
Создание интернет магазина от дизайна и до выгрузки в инет с настройкой. Есть сайт-аналогия, который я укажу в личной переписке. Нужно будет сделать лучше. На данном этапе, условно скажем, что будут продаваться «микрочипы» 5-7 разновидностей.
1. Особенности сайта:
- на языках английский, испанский, русский ( с последующей возможностью легкого добавления др. языков)
-возможность экспорта данных (информацию о зарегистрированных пользователях, информацию, которая вносится в базу сайта)
-возможность обновления контента своими силами
-разграничение прав доступа на редактирование информации или изменения настроек системы
-возможность добавлять новые модули
-контроль за работой системы и быстрое реагирование на ошибки, попытки взлома на email/sms
-функциональный и интуитивно понятный интерфейс администратора
- статистика посещений по странам
- подключение к системам оплаты яндекс, вебмани, 2checkout.com
- понятная база заказов, где администратор/менеджер может посмотреть все заказы и их статус
- служба поддержки icq/skype на сайте
2.Требования к результату:
- совместимый с древними браузерами и разными ОС
- масштабирование страниц под стандартное разрешение монитора
-минимум запросов к БД, чистый код
-стабильная работа при резком увеличении количества пользователей
-отсутствие копирайта разработчика
-безопасность сервера
-скорость на сервер и оптимальная нагрузка на сервер
-исключение багов, благонамеренно незамеченных при тестировании, т.е. крайних ситуаций вроде закачан длинный текст, слишком большая картинка
3.От Вас:
- предложение движка и краткое объяснение этого выбора
-сроки выполнения
-предлагаемая стоимость
-предлагаемый план оплаты
-пример работ с похожим функционалом и ссылки на них
4. В процессе работы от Вас:
- предложение более удачных решений
-указание на технические требования к хостингу, рекомендации по хостингу
5.После сдачи работы:
-решение вопросов (консультации) по установке сайта на сервер, помощь в работе с системой административной панели
-внесение мелких изменений во внешний вид или функциональность, если необходимо
- тех.поддержка и правка багов после сдачи проекта
-обновление ПО сайта
-тест всех функций системы
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