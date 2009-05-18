Сайт под продажу услуг хостинга

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Закрыт20 заявок261 просмотр

Открываем новую хостинговую компанию, необходим сайт заточеный под продажу услуг хостинга. Чёткой концепции как он должен выглядеть пока нет - новости, цены, о компании, faq и тд

нужно что-то простое - напр. http://www.1gb.ru

все серверные скрипты типа личного кабинета и заказа услуг реализовуются нами (нужна только ссылка "вход в биллинг")

16 лет назад
xeon1
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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