Сайт под продажу услуг хостинга

Открываем новую хостинговую компанию, необходим сайт заточеный под продажу услуг хостинга. Чёткой концепции как он должен выглядеть пока нет - новости, цены, о компании, faq и тд

нужно что-то простое - напр. http://www.1gb.ru

все серверные скрипты типа личного кабинета и заказа услуг реализовуются нами (нужна только ссылка "вход в биллинг")