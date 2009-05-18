Создать сайт семейного древа, наподобии http://www.moirodnye.ru/ или куплю готовое решение. Ваши цены и сроки?
Сделать точный клон сайта
Нужно сделать точный клон сайта vmillione.ru по функционалу но перерисовать дизайн (более качественно в лучшем разрешении), добавить звуковые эффекты из передачи (найти надо самому).
Мне нужен полностью рабочий сайт, с базой вопросов и ответов, с минимальным функционалом, но с хорошим дизом и настроеной системой оплаты по смс. Остальной функционал докрутим в процессе.
Срок на то чтобы отрисовать сайт, добавить эффекты и звуки, прикрутить оплату и базу вопросов - 14 дней. Остальное докрутим после того как я увижу отдачу.
Бюджет на сайт в полной комплектации - 1000 долларов, работаю по СБС. Нужна КОМАНДА, сайт ПОД КЛЮЧ.
Также рассмотрю вариант отрисовки дизайна без кодинга - бюджет на дизайн (1 страница с флеш эффектами и звуком) - 500 долларов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Есть книга в виде вордовского документа, около 100 страниц. Нужно сделать на основе этого документа сайт, на котором: - можно читать книгу постранично - для каждой страницы должно быть возможно оставлять комментарии, которые ...Завершен16 лет назад
Открываем новую хостинговую компанию, необходим сайт заточеный под продажу услуг хостинга. Чёткой концепции как он должен выглядеть пока нет - новости, цены, о компании, faq и тд нужно что-то простое - напр. http://www.1gb.ru ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен интернет магазин мебели с моим дизайном. Также предоставляю саму систему "1С-Битрикс - малый бизнес " Примерно вот такого типа: http://www.lazurit.info/ | http://www.mebelshatura.ru/Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт16 лет назад
Для ресторана необходимо разработать сайт и в дальнейшем его поддерживать.Сайты «под ключ»62 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создать за разумные деньги аналог сайта 8test.ru. Все подробности цены, срока и т.д. в аське 292469540 (Меня здесь нет)Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад
ТЗ: -новостной скрипт на главной странице -подача объявления авторизованным пользователем -объявления о продаже автомобилей -простенький дизаин Вот как я хочу что бы выглядели объявления - http://zarulem.by/bu_auto.php?full=0Закрыт16 лет назад
Требования: - сателлит должен из себя представлять логически завершенный информационный сайт, а не просто сборник отрерайченых статей по теме. -Шаблоны должны быть уникальными и тематическими. Шаблоны нужно подбирать самому, можно брать на буржуйских ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Доброго времени суток, комрады! Гостиница не лучшего вида требует сайт, на который вы посмотрите и скажете "вау" Флеш, динамика, прибамбасы. Вы все понимаете сами. Работа исключительно ...Завершен16 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта и натянуть его на любой движок, на котором есть лента новостей и свободное и простое добавление материалов заказчиком. Функциональность нужна минимальная, на сайте будет размещаться только информация на нескольких страницах. ...Закрыт16 лет назад