Сделать точный клон сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок315 просмотров

Нужно сделать точный клон сайта vmillione.ru по функционалу но перерисовать дизайн (более качественно в лучшем разрешении), добавить звуковые эффекты из передачи (найти надо самому).

Мне нужен полностью рабочий сайт, с базой вопросов и ответов, с минимальным функционалом, но с хорошим дизом и настроеной системой оплаты по смс. Остальной функционал докрутим в процессе.

Срок на то чтобы отрисовать сайт, добавить эффекты и звуки, прикрутить оплату и базу вопросов - 14 дней. Остальное докрутим после того как я увижу отдачу.

Бюджет на сайт в полной комплектации - 1000 долларов, работаю по СБС. Нужна КОМАНДА, сайт ПОД КЛЮЧ.

Также рассмотрю вариант отрисовки дизайна без кодинга - бюджет на дизайн (1 страница с флеш эффектами и звуком) - 500 долларов.

16 лет назад
Megalomaniac
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 часа назад
16 лет назад
$300
10 дней

Заявки фрилансеров

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 часа назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Опубликовать книгу в интернете

    $250

    Есть книга в виде вордовского документа, около 100 страниц. Нужно сделать на основе этого документа сайт, на котором: - можно читать книгу постранично - для каждой страницы должно быть возможно оставлять комментарии, которые ...

    PHPWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт под продажу услуг хостинга

    Открываем новую хостинговую компанию, необходим сайт заточеный под продажу услуг хостинга. Чёткой концепции как он должен выглядеть пока нет - новости, цены, о компании, faq и тд нужно что-то простое - напр. http://www.1gb.ru ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аналог сайта 8test.ru

    Требуется создать за разумные деньги аналог сайта 8test.ru. Все подробности цены, срока и т.д. в аське 292469540 (Меня здесь нет)

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Виртуальный авторынок

    ТЗ: -новостной скрипт на главной странице -подача объявления авторизованным пользователем -объявления о продаже автомобилей -простенький дизаин Вот как я хочу что бы выглядели объявления - http://zarulem.by/bu_auto.php?full=0

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интересует создание сетки из 50 сателлитов

    Требования: - сателлит должен из себя представлять логически завершенный информационный сайт, а не просто сборник отрерайченых статей по теме. -Шаблоны должны быть уникальными и тематическими. Шаблоны нужно подбирать самому, можно брать на буржуйских ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash Промо-продукт

    $1000

    Доброго времени суток, комрады! Гостиница не лучшего вида требует сайт, на который вы посмотрите и скажете "вау" Флеш, динамика, прибамбасы. Вы все понимаете сами. Работа исключительно ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сайта визитки

    Нужно сделать дизайн сайта и натянуть его на любой движок, на котором есть лента новостей и свободное и простое добавление материалов заказчиком. Функциональность нужна минимальная, на сайте будет размещаться только информация на нескольких страницах. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад