Нужно сделать точный клон сайта vmillione.ru по функционалу но перерисовать дизайн (более качественно в лучшем разрешении), добавить звуковые эффекты из передачи (найти надо самому).

Мне нужен полностью рабочий сайт, с базой вопросов и ответов, с минимальным функционалом, но с хорошим дизом и настроеной системой оплаты по смс. Остальной функционал докрутим в процессе.

Срок на то чтобы отрисовать сайт, добавить эффекты и звуки, прикрутить оплату и базу вопросов - 14 дней. Остальное докрутим после того как я увижу отдачу.

Бюджет на сайт в полной комплектации - 1000 долларов, работаю по СБС. Нужна КОМАНДА, сайт ПОД КЛЮЧ.

Также рассмотрю вариант отрисовки дизайна без кодинга - бюджет на дизайн (1 страница с флеш эффектами и звуком) - 500 долларов.