Простой сайт - страницы на 3-4 с формой обратной связи но с оригинальным приятным немного смешным ( это важно) дизайном. Админка не нужна. Главное дизайн! Предложение рассматривается по цене и по срокам - то что ...
Сайт под ключ (дизайн + программирование)
Нужно следать сайт под ключ. Работы объемная.
Требования к кандидатам:
1) В приват или в проекте дайте знать, что заинтересованы. Я вышлю детальное ТЗ (ТЗ на английском, на русском нет).
2) У вас должен быть опыт разработки объемных проектов и есть примеры.
3) Знание php, html, css, javascript, mysql.
4) У вас есть примеры дизайнов сайтов.
5) Вы можете сделать работу за 2-3 месяца.
6) Вы согласны на 200-300 дол. предоплату и поэтапную оплату после этого.
7) Вы готовы взяться за работу в течение 2 недель.
8) Вы можете дать окончательную цену после просмотрения детального ТЗ без ее дальнейшего изменения.
9) Система должна быть самописной без использования CMS.
Я - конечный заказчик.
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