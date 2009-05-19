Сайт под ключ (дизайн + программирование)

Нужно следать сайт под ключ. Работы объемная.

Требования к кандидатам:

1) В приват или в проекте дайте знать, что заинтересованы. Я вышлю детальное ТЗ (ТЗ на английском, на русском нет).

2) У вас должен быть опыт разработки объемных проектов и есть примеры.

3) Знание php, html, css, javascript, mysql.

4) У вас есть примеры дизайнов сайтов.

5) Вы можете сделать работу за 2-3 месяца.

6) Вы согласны на 200-300 дол. предоплату и поэтапную оплату после этого.

7) Вы готовы взяться за работу в течение 2 недель.

8) Вы можете дать окончательную цену после просмотрения детального ТЗ без ее дальнейшего изменения.

9) Система должна быть самописной без использования CMS.

Я - конечный заказчик.