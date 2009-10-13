См. вложенный документ – в нем подробное ТЗ: Общие требования: - Время на предоставление законченного продукта (дизайн и верстка) – 14 дней. - Конечный продукт включает: — Дизайн – psd файлы — Верстку – html, css, javascript (где надо) — Отдельно ...
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо следать дизайн и верстку для нового сайта. Страницы, которые надо прорисовать и сделать верстку, есть здесь: http://onlinemarketingcrm.com/design/ Верстка должна быть основа на html и css и выглядеть нормально (не ломаться) в основных браузерах (Firefox, IE 7+, ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо переделать часть готового вебсайта, написаного на php (плюс mysql, jquery, др.). Работа включает дизайн, программирование, тестирование и поддержку до полного исправления всех багов. Срок для исполнения – 2 месяца. Сайт можно посмотреть на simplestudies.com. В приложенном тех ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать модуль парсинга листов на ASP .NET 3.5 C# или VB. ТЗ на англ. языке - смотрите в приложении. Требования: 1) Функциональность описана в ТЗ. 2) Знание английского языка на достаточном уровне, чтобы можно было работать с ТЗ. 3) ...Завершен13 лет назад
Сайт из 3-5 страниц. Все страницы статичные (html, css, и где надо – напр., форма контакта – javascript/php). Можно использовать бесплатные шаблоны и немного его поменять (напр., цвета и картинки, лого, др., чтобы подходило под ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2700
Нужно следать сайт под ключ. Работы объемная. Требования к кандидатам: 1) В приват или в проекте дайте знать, что заинтересованы. Я вышлю детальное ТЗ (ТЗ на английском, на русском нет). 2) У вас должен быть опыт разработки объемных ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт15 лет назад
Инфа в приложении. Сроки разумные. Полная переработка существующего сайта.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций и тестовых вопросов по управленческому учету на английском языке. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций по управленческому учету на английском языке для вебсайта. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит от ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен человек, который разбирается в академических предметах бизнес направления (managerial accounting, finance, marketing, management, business statistics) и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций по финансам, маркетингу, менедженту и статистике на ...Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций по управленческому учету на английском языке для вебсайта. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит ...Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо провести оптимизацию и или раскрутку сайта, чтобы дневное количество посетивших сайт составляло 1000-2000 чел. Site - www.simplestudies.com Увеличение трафика за счет получения обратных линков, регистрации в директориях и т.д. Трафик должен оставаться на таком уровне после ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Technology: · HTML / CSS · PHP · Javascript · MySQL Scope: · About 35-40 pages in HTML version · About 10-15 active pages requiring expensive PHP and / or Javascript coding · Remaining pages are either only text (i.e., About Us, Privacy ...Завершен17 лет назад
Technology: · HTML · PHP · Javascript · MySQL Scope: · About 35-40 pages in HTML version · About 10-15 active pages requiring expensive PHP and / or Javascript coding · Remaining pages are either only text (i.e., About Us, Privacy Policy, etc.) or have limited coding requirements Available: · All 35-40 pages ...Закрыт17 лет назад
Сайт сейчас статический. Переделывается на пхп. Нужно сделать дизайн для нового сайта. Есть темплейт, сделанный наполовину. Как тест ваших способностей просьба доделать/переделать имеющийся темплейт (предоставить можно как угодно - картинка, хтмл, др. - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад