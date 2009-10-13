proper

Гость proper

 
43 года
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн и верстка для довольно объемного сайта

    См. вложенный документ – в нем подробное ТЗ: Общие требования: - Время на предоставление законченного продукта (дизайн и верстка) – 14 дней. - Конечный продукт включает: — Дизайн – psd файлы — Верстку – html, css, javascript (где надо) — Отдельно ...

    JavascriptHTMLCSS
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка для маркетингового сайта

    Надо следать дизайн и верстку для нового сайта. Страницы, которые надо прорисовать и сделать верстку, есть здесь: http://onlinemarketingcrm.com/design/ Верстка должна быть основа на html и css и выглядеть нормально (не ломаться) в основных браузерах (Firefox, IE 7+, ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать довольно объемный сайт

    Надо переделать часть готового вебсайта, написаного на php (плюс mysql, jquery, др.). Работа включает дизайн, программирование, тестирование и поддержку до полного исправления всех багов. Срок для исполнения – 2 месяца. Сайт можно посмотреть на simplestudies.com. В приложенном тех ...

    PHPMySQLjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль парсинга листов на ASP .NET 3.5 C# или VB

    Нужно написать модуль парсинга листов на ASP .NET 3.5 C# или VB. ТЗ на англ. языке - смотрите в приложении. Требования: 1) Функциональность описана в ТЗ. 2) Знание английского языка на достаточном уровне, чтобы можно было работать с ТЗ. 3) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен сайт-визитка на 4-5 страниц без наворотов

    Сайт из 3-5 страниц. Все страницы статичные (html, css, и где надо – напр., форма контакта – javascript/php). Можно использовать бесплатные шаблоны и немного его поменять (напр., цвета и картинки, лого, др., чтобы подходило под ...

    PHPJavascriptHTMLCSS
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ (дизайн + программирование)

    $2700

    Нужно следать сайт под ключ. Работы объемная. Требования к кандидатам: 1) В приват или в проекте дайте знать, что заинтересованы. Я вышлю детальное ТЗ (ТЗ на английском, на русском нет). 2) У вас должен быть опыт разработки объемных ...

    PHPJavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLCSS
    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужны статьи по упр. учету (cost managerial acct)

    Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций и тестовых вопросов по управленческому учету на английском языке. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужны лекции по упр. учету (managerial /cost acct)

    Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций по управленческому учету на английском языке для вебсайта. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит от ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание лекций для вебсайта

    Нужен человек, который разбирается в академических предметах бизнес направления (managerial accounting, finance, marketing, management, business statistics) и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций по финансам, маркетингу, менедженту и статистике на ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Лекции по управленческому учету

    Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций по управленческому учету на английском языке для вебсайта. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта - SEO

    Необходимо провести оптимизацию и или раскрутку сайта, чтобы дневное количество посетивших сайт составляло 1000-2000 чел. Site - www.simplestudies.com Увеличение трафика за счет получения обратных линков, регистрации в директориях и т.д. Трафик должен оставаться на таком уровне после ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание пхп кода для готового дизайна

    Technology: · HTML · PHP · Javascript · MySQL Scope: · About 35-40 pages in HTML version · About 10-15 active pages requiring expensive PHP and / or Javascript coding · Remaining pages are either only text (i.e., About Us, Privacy Policy, etc.) or have limited coding requirements Available: · All 35-40 pages ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Новый дизайн сайта

    Сайт сейчас статический. Переделывается на пхп. Нужно сделать дизайн для нового сайта. Есть темплейт, сделанный наполовину. Как тест ваших способностей просьба доделать/переделать имеющийся темплейт (предоставить можно как угодно - картинка, хтмл, др. - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
FlyIdeas
Артем 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Модуль парсинга листов на ASP .NET 3.5 C# или VB
Сотрудничеством с данным заказчиком остался очень доволен. Предоставленное ТЗ было грамотно составлено, поэтому по мере разработки модуля практически не возникали вопросы, а те что были - решались очень оперативно. Оплата была произведена сразу же после завершения проекта.
Работали с Артемом над скриптом для парсинга листов. Делать надо было на ASP .NET 3.5 C# или VB. Все было сделано хорошо, небольшие изменения в функциональности Артем сделал вовремя и без дополнительной оплаты. Работой довольны, будем обращаться еще.
Ответный отзыв
maethor
Россия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$500
10 баллов
16 лет назад
Creating php / javascript / mysql for html pages
В процессе работы заказчик соблюдал все договорённости, лояльно относился к возникающим при разработке ошибкам, после окончания разработки вовремя выплатил весь гонорар. В общем, с таким человеком приятно работать.
Работу выполнил хорошо. Ответственный человек. Приятно иметь дело.
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