Надо следать дизайн и верстку для нового сайта. Страницы, которые надо прорисовать и сделать верстку, есть здесь: http://onlinemarketingcrm.com/design/ Верстка должна быть основа на html и css и выглядеть нормально (не ломаться) в основных браузерах (Firefox, IE 7+, ...