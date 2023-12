Дизайн и верстка для маркетингового сайта

Надо следать дизайн и верстку для нового сайта.

Страницы, которые надо прорисовать и сделать верстку, есть здесь:

http://onlinemarketingcrm.com/design/

Верстка должна быть основа на html и css и выглядеть нормально (не ломаться) в основных браузерах (Firefox, IE 7+, Safari, etc.).

Первая страница - Index of Elements - показывает (вначале) предпочитаемую цветовую гамму и лист элементов, которые надо прорисовать и сделать верстку. То есть как одна из страниц, которые вам надо будет предоставить, будет страница с дизайном всех элементов на странице Index of Elements. Другие страницы представляют собой те, которые так же надо прорисовать и сверстать. Многие элементы на странице Index of Elements будут и на других страницах, поэтому делать их дважды не надо.

Тематика сайта - система для управления маркетинговыми кампаниями для фирм, работающих в отрасли недвижимости.

Дизайн должен быть простой и пользователи, которые могут не совсем "дружить" с компьютерами, должны понимать, что им делать (кнопки не делать очень маленькими, чтобы видно было, куда кликать и т.д.).

Кнопки должны быть сделаны на основе таких примеров (то есть сделаны на основе css - не делайте кнопки картинками): http://www.oscaralexander.com/tutorials/how-to-make-sexy-buttons-with-css.html

Примеры дизайна кнопок на домашней странице (Join Now, Learn More): http://www.smashingmagazine.com/2009/10/13/call-to-action-buttons-examples-and-best-practices/

Верстка в основном должна быть построена на div-ах.

Работа так же включает создание лого для сайта.

Срок - 10 дней.

Интелектуальная собственность на продукт вашей работы будет передан мне после полной оплаты вашей работы.

Можно сделать предоплату, если у вас есть достаточно отзывов.

Прошу предоставить вашу оценку стоимости и варианты ваших работ.