Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен33 заявки669 просмотров
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Нужно сделать дизайн для сайта http://vertusite.ru/ учитывая структуру движка и цвет фона картинок.

Можно сделать часть шапки флешкой, как например тут http://watchsite.ru/

За основу можно взять этот дизайн и переделать http://vertusite.ru/diz.psd

http://vertusite.ru/html/index.html

Интересные примеры http://vip-phones.ru/

http://www.lux-replica-phones.com/

Возможная дополнительная работа:

Верстка.

Прикрутка дизайна к osCommerce.

Дизайн сайта
13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
Jekka
41 годУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Отличный дизайн. Спасибо!
Четкое задание, корректировки по существу, нет вопросов с оплатой. Прекрасный заказчик!
nikerina
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$90
10 дней
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