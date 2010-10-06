Jekka

Евгений Jekka

 
41 годУкраина/Киев
19 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайт сайтов, лого

Здравствуйте!

Занимаюсь только изготовление макета, без верстки.

Порядок работы такой:

1. Обсуждаем задачу

2. Оговариваем цену и сроки подачи первого эскиза. Также, устанавливаем количество доработок. Их можно свести к минимуму.

3. Вы выбираете меня исполнителем в проекте. Отправляете мне по почте ТЗ

4. Я приступаю к работе, в срок отправляю эскиз макета по почте.

5. Оплачиваете 50%

6. В письме подробно описываете необходимые корректировки.

7. Я делаю необходимые исправления.

8. Согласовываем, утверждаем.

9. Оплата остававшейся суммы

10. После получения оплаты отправляю вам на почту аккуратный PSD. С подписанными группами и слоями.

11. Обмениваемся отзывами в сервисе.

Если вас устраивает такой порядок, я готов к сотрудничеству.

Если Вас интересуют:

- Дизайн сайта

- Логотип для Вашего сайта

- Flash ( флешевая шапка, флешевое меню, флеш-банер)

- Видео заставка для Вашего сайта,

обращайтесь.

Контакты:

[email protected]

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
kerr
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alina_anweb
Алина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта медицинского центра
Впечатления от работы с Евгением самые приятные! Креативность, высокий профессионализм наравне с ответственностью обеспечивают сотрудничество с ним на высоком уровне!
Прекрасный заказчик, рекомендую. Правильно поставленное задание, оплата в срок. 10 баллов!
Ответный отзыв
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта
Отличный дизайн. Спасибо!
Четкое задание, корректировки по существу, нет вопросов с оплатой. Прекрасный заказчик!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга