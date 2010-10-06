Здравствуйте!
Занимаюсь только изготовление макета, без верстки.
Порядок работы такой:
1. Обсуждаем задачу
2. Оговариваем цену и сроки подачи первого эскиза. Также, устанавливаем количество доработок. Их можно свести к минимуму.
3. Вы выбираете меня исполнителем в проекте. Отправляете мне по почте ТЗ
4. Я приступаю к работе, в срок отправляю эскиз макета по почте.
5. Оплачиваете 50%
6. В письме подробно описываете необходимые корректировки.
7. Я делаю необходимые исправления.
8. Согласовываем, утверждаем.
9. Оплата остававшейся суммы
10. После получения оплаты отправляю вам на почту аккуратный PSD. С подписанными группами и слоями.
11. Обмениваемся отзывами в сервисе.
Если вас устраивает такой порядок, я готов к сотрудничеству.
Если Вас интересуют:
- Дизайн сайта
- Логотип для Вашего сайта
- Flash ( флешевая шапка, флешевое меню, флеш-банер)
- Видео заставка для Вашего сайта,
обращайтесь.
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