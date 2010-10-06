Дизайт сайтов, лого

Здравствуйте!

Занимаюсь только изготовление макета, без верстки.

Порядок работы такой:

1. Обсуждаем задачу

2. Оговариваем цену и сроки подачи первого эскиза. Также, устанавливаем количество доработок. Их можно свести к минимуму.

3. Вы выбираете меня исполнителем в проекте. Отправляете мне по почте ТЗ

4. Я приступаю к работе, в срок отправляю эскиз макета по почте.

5. Оплачиваете 50%

6. В письме подробно описываете необходимые корректировки.

7. Я делаю необходимые исправления.

8. Согласовываем, утверждаем.

9. Оплата остававшейся суммы

10. После получения оплаты отправляю вам на почту аккуратный PSD. С подписанными группами и слоями.

11. Обмениваемся отзывами в сервисе.

Если вас устраивает такой порядок, я готов к сотрудничеству.

Если Вас интересуют:

- Дизайн сайта

- Логотип для Вашего сайта

- Flash ( флешевая шапка, флешевое меню, флеш-банер)

- Видео заставка для Вашего сайта,

обращайтесь.

Контакты:

[email protected]