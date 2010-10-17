Дизайн сайта медицинского центра

$250
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок484 просмотра
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Ищем ответственного, креативного исполнителя для создания дизайна главной страницы сайта медицинского центра. Бюджет 4000 руб. Если останемся довольны друг другом - постоянное сотрудничество.

Дизайн сайта
13 лет назад
Alina_anweb
Алина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Jekka
41 годУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Впечатления от работы с Евгением самые приятные! Креативность, высокий профессионализм наравне с ответственностью обеспечивают сотрудничество с ним на высоком уровне!
Прекрасный заказчик, рекомендую. Правильно поставленное задание, оплата в срок. 10 баллов!
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