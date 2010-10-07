Нарисовать (адаптировать) дизайн для сайта суши

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок281 просмотр
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Нужно нарисовать или адаптировать дизайн для сайта доставки суши.

Нравится дизайн sushi33.com.ua!!!

Есть предложение поменять логотип, изменить цветовую гамму или декоративные элементы - адаптировать дизайн.

Также есть вариант прорисовки дизайна с 0.

Готов рассмотреть варианты готовго дизайна, а лучше сверстаного макета по теме доставки суши.

Важно, что работу по проекту нужно начать без замедлений. Поэтому для оперативной связи ася 201481314.

13 лет назад
Pianist
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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